Ameliyat kararı verilmişti | Muhittin Böcek hastaneye getirildi

Haberin Devamı

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.