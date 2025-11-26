×
Gündem Haberleri

Ameliyat kararı verilmişti | Muhittin Böcek hastaneye getirildi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 10:54

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, gece saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.  

