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Amcasını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren şüpheli, tutuklandı

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#Burak Simler#Adana#Amca Cinayet
Amcasını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren şüpheli, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 09:56

Adana’da tartıştığı amcası Burak Simler’i (38), sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Nazmi Simler (28) tutuklandı. Simler’in ifadesinde, “Uyuşturucu kullanıp, aileme ve akrabalarıma kötü muamelede bulunuyordu. Tartışma sırasında bıçakla saldırdı, ben de pompalı tüfekle ateş açtım” dediği belirtildi.

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Olay, 9 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Evde, Mehmet Nazmi Simler ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen amcası Burak Simler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, sokağa taştı. Mehmet Nazmi Simler, amcası Burak Simler’e pompalı tüfekle peş peşe ateş etti. Göğüs ve karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Burak Simler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırılan Burak Simler, kurtarılamadı.

Amcasını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren şüpheli, tutuklandı

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'AİLEME VE AKRABALARIMA KÖTÜ DAVRANIYORDU'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahallede yaptığı çalışmayla şüpheli Mehmet Nazmi Simler’i, olay yerine yakın bir sokakta, suç aleti pompalı tüfekle yakaladı. Emniyete götürülen Simler, ifadesinde, “Uyuşturucu kullanıp, aileme ve akrabalarıma kötü muamelede bulunuyordu. Tartışma sırasında bana bıçakla saldırdı. Ben de pompalı tüfekle ateş açtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nazmi Simler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

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#Burak Simler#Adana#Amca Cinayet

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