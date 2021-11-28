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Amcası ve kuzenlerini katlettikten sonra bu mesajı paylaşmış

#Muğla#Seydikemer#Cinayet
Amcası ve kuzenlerini katlettikten sonra bu mesajı paylaşmış

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası Adnan B. (58) ve kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) B.'yi evde yemek yedikleri sırada av tüfeğiyle vuran R.B.'nin (28), cinayetten sonra 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan B. ve oğulları Yasin B. ile Tahsin B., evde yemek yedikleri sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle amcasına ve kuzenlerine ateş açıp kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba ile oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından Adnan B. ve oğulları Yasin ile Tahsin B.'nin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan R.B.'nin, cinayetin hemen ardından anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.

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#Muğla#Seydikemer#Cinayet

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