Amcası tarafından bıçaklanan gençten ilginç sözler: Seni seviyorum amcam

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Olay, saat 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir emlakçıda meydana geldi. Bülent A. ile kardeşi Mehmet A. ve yeğeni Şevket A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bülent A., kardeşi Mehmet A.'yı kasığından, yeğeni Şevket A.'yı karnından bıçakladı.

Yaralanan baba-oğul yere yığılırken, Bülent A. olay yerinden kaçarak polis ekiplerine teslim oldu. Apartmanda oturanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Baba-oğul ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle hastaneye götürülen Şevket A., "Amcam bıçakladı bizi. Mevzu çekememezlik. Amcam dükkanımızı bastı" dedi.

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Yaralı halde ambulanstan indirilen yeğen Şevket A. sedye üzerinde amcasına, "Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam" diyerek seslendi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.