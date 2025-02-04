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Amcası tarafından bıçaklanan gençten ilginç sözler: Seni seviyorum amcam

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#Aksaray#Saldırı#Aksaray Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 16:58

Aksaray'da bir emlakçıda çıkan kavgada Bülent A. (54), kardeşi Mehmet A. (44) ile yeğeni Şevket A.’yı (22) bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Bülent A., daha sonra polise teslim oldu. Yaralı yeğen, ambulanstan indirildiği sırada sedye üzerinde "Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam" diyerek seslendi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir emlakçıda meydana geldi. Bülent A. ile kardeşi Mehmet A. ve yeğeni Şevket A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bülent A., kardeşi Mehmet A.'yı kasığından, yeğeni Şevket A.'yı karnından bıçakladı.

Amcası tarafından bıçaklanan gençten ilginç sözler: Seni seviyorum amcam

Yaralanan baba-oğul yere yığılırken, Bülent A. olay yerinden kaçarak polis ekiplerine teslim oldu. Apartmanda oturanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Baba-oğul ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle hastaneye götürülen Şevket A., "Amcam bıçakladı bizi. Mevzu çekememezlik. Amcam dükkanımızı bastı" dedi. 

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Amcası tarafından bıçaklanan gençten ilginç sözler: Seni seviyorum amcam

Yaralı halde ambulanstan indirilen yeğen Şevket A. sedye üzerinde amcasına, "Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam" diyerek seslendi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.

Amcası tarafından bıçaklanan gençten ilginç sözler: Seni seviyorum amcam

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#Aksaray#Saldırı#Aksaray Haberleri

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