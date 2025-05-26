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Amca ve yeğen kavgada öldürüldü

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#Yaşar Seyrek#Deniz Seyrek#Tunceli
Amca ve yeğen kavgada öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

TUNCELİ Nazımiye’de Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’nda bulunan cemevini geçen cuma günü ziyaret eden Yaşar Seyrek (56) ve yeğeni Deniz Seyrek (23) ile H.Y. (47) arasında tarışma çıktı.

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Gerginlik araya girenlerce sonlandırıldı. Dün aynı yerde yine karşılaşan taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. H.Y. yanında getirdiği tabancayla Yaşar Seyrek’i başından, Deniz Seyrek’i ise göğsünden ve boynundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.Y. ise dağlık alana kaçtı. Sağlık ekibinin kontrolünde Yaşar Seyrek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Seyrek ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seyrek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, H.Y.’yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.  

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#Yaşar Seyrek#Deniz Seyrek#Tunceli

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