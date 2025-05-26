Amca ve yeğen kavgada öldürüldü

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Gerginlik araya girenlerce sonlandırıldı. Dün aynı yerde yine karşılaşan taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. H.Y. yanında getirdiği tabancayla Yaşar Seyrek’i başından, Deniz Seyrek’i ise göğsünden ve boynundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.Y. ise dağlık alana kaçtı. Sağlık ekibinin kontrolünde Yaşar Seyrek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Seyrek ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seyrek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, H.Y.’yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.