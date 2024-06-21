Amca ile yeğenin arazi anlaşmazlığında kan aktı: 3 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

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Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat T. (60) ile yeğeni Gökhan T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. (36) çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. (13) ve Nurgül T.'yi (18) tabanca ile vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeğeni ve yeğeninin ailesini tabancayla vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye sevk edilen Semiha T. ile Gizem Nazife T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yararlıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.