Amca-anne-abi üçgeninde katil kim

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kayboluşunun 19’uncu gününde bulunan cansız bedeniyle cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde ‘katil’ aranıyor.

Soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran’a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de en büyük şüpheliler arasında. Bu da akıllara ‘Katil amca mı, anne mi, abi mi?’ sorusunu getiriyor. Narin’in öldürülmesindeki ‘sır perdesi’ni aramaya çalışan yetkililerin üzerinde durduğu senaryolar ise şöyle:

YASAK İLİŞKİ: Narin’in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında ‘yasak ilişki’ vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran’a, Narin’in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin’in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, “İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır” yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.

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TACİZ: Soruşturmada ilk olarak Narin’in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin’in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği “taciz ettiğini” gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.

İNTİKAM: Narin’in babası Arif Güran ile amca Salim Güran arasında bir husumet olduğu öne sürüldü. Salim Güran’ın baba Arif Güran’ı hedef alan “Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...” şeklinde bir sosyal medya mesajı olduğu gündeme geldi. Salim Güran’a sorgusunda bu durum da soruldu. Amca kardeşinden intikam için kızını öldürdü.

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Narin’in katili aranırken cesedini çuval içinde dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ikinci kez keşif yaptırıldı.

ANNE OĞLUNU MU KORUYOR

Bir başka senaryoya göre de Narin, yasaklı madde kullanan abisi tarafından boğularak öldürüldü. Anne, olayı en baştan beri biliyordu. Olaydan sonra ilk olarak amcayı arayıp haberdar etti ve yardım istedi. Amca olay yerine gelerek duruma el koydu ve süreci idare etti. Baba Arif Güran ise Batman’daydı. Aile meclisi de “Narin’i zaten kaybettik bari öldüreni kaybetmeyelim” diye düşünerek olayı örtbas etmek için her şeyi yaptı. Baştan itibaren Narin’i arayan jandarmaya eksik bilgiler verildi ve aramalar kasıtlı olarak yanlış yönlendirildi. Annenin bu süreçte çelişkili olduğu değerlendirilen bazı beyanları ve bazı konulardaki “sessizliği” soruşturma makamlarının da şüphesini çekti.

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ABLA TÜLİN’İN DOSYASI DA AÇILDI

- Narin Güran soruşturma sürerken, 2019’da yaşamını yitiren ablası Tülin Güran’a ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Narin cinayetini soruşturan savcılar, Tülin Güran dosyasını da yeniden açtı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti. Engelli olduğu söylenen ablanın 5 yaşındayken merdivenden düşerek öldüğü, otopsi yapılmadığı öne sürülmüştü.

BAKAN TUNÇ: İFADELER SÜRÜYOR

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından “Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmekte. Soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır” dedi.

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NARİN NE GÖRDÜ

- Narin’in neden öldürüldüğüne dair çıkarımların çoğunun merkezinde “Görmemesi gereken bir şeyi gördü?” çıkarımı var. Bu ‘yasak ilişki’den ‘köpeğe zarar verme’ye kadar uzanan senaryolar, “Neden öldürüldü?” sorusunun da cevabı olarak gösteriliyor.

NARİN BÖYLE BULUNDU... KIRMIZI ARABA YAKALATMIŞ

HÜRRİYET, Narin’in cesedinin nasıl bulunduğuna ilişkin yeni detaylara da ulaştı. Dosyaya giren bilgilere göre, Narin’in cesedi herhangi bir ihbar olmadan bölgede yapılan planlı arama sürecinde bulundu. Ardından da cesedin bulunduğu yerin civarındaki bütün kamera kayıtları toplandı ve yeniden incelemeye alındı. Bu kayıtlar üzerinde yapılan araştırmada Narin’in cesedinin bulunduğu yere yakın bir noktada kırmızı bir aracın yaklaşık 50 dakika boyunca park etmiş halde beklediği görüldü. Aracın inşaat ustası Nevzat Bahtiyar’ın kullanımındaki 23 AN 630 plakalı araç olduğu belirlendi. Bunun üzerine hem araç hem de Nevzat Bahtiyar takibe alındı. Jandarma birimleri ifadeye aldıkları şüpheliye “O gün araba neden oradaydı?” diye sorunca Nevzat Bahtiyar çözüldü ve her şeyi anlatmaya başladı.

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SAKLAMASI 50 DAKİKA SÜRMÜŞ

Kamera kaydı tespitlerine göre Nevzat Bahtiyar’ın arabası 21 Ağustos günü 15.40 ile 16.30 arasında Narin’in cesedinin bulunduğu noktanın yakınındaydı. 50 dakika boyunca araç bu bölgede bekledi. Bu sırada da Nevzat Bahtiyar çuvalın içindeki Narin’in cesedini dereye götürdü ve suyun altına koyup üstünde taşlar yerleştirdi.

Narin’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

YUMRUKLANAN KADINA ÖFKESİ SORULDU

- Soruşturmada ayrıca dikkat çeken bir kişinin daha ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Narin’in otopsi süreci devam ederken cenaze bekleme salonu önünde bir kadın “Gidin yalan konuşun, tamam mı” şeklinde sözler söyleyerek tepki göstermiş, yanındaki bir erkek tarafından yumruk atılarak susturulmuştu. Soruşturma kapsamında aile çevresinden olduğu belirlenen bu kadının da ifadesi alındı. Kadına bu tepkisinin sebebi ve manası soruldu.

ŞÜPHELİLER ÇAPRAZ SORGUDA

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında anne, baba, 2 ağabey ve 3 amcanın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli için gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı. Çapraz sorguları tamamlanan şüphelilerin yazılı ifade alma işlemine geçildiği öğrenildi. Şüphelilerden bazılarına delil karartma ve soruşturma birimlerini yanlış yönlendirme suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

İTİRAFÇI BAHTİYAR TUTUKLANDI

- Gözaltına alınan 24 şüpheliden biri olan ve Salim Güran’ın cesedi saklaması için 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından cesedi çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar dün sevk edildiği Diyarbakır 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Bahtiyar, hâkimlikteki ifadesinde, Salim Güran’ın “Arif’in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.