Ambulansta erkek doğdu hastanede kız yazıldı! Akılalmaz kimlik hatası: Beklerini muayene ettiremiyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Cinsiyet#Doğum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 12:15

Şanlıurfa’da 7 ay önce ambulansta doğum yapan Adile Akdağ’ın (24) bebeği Mert Asaf, hastanede 'kız' olarak kayda geçirildi. Nüfus cüzdanında da cinsiyeti kız olarak düzenlenen bebeğin ailesi şikayetçi oldu. Mert Asaf’ın annesi Adile Akdağ, “Hastanedeki hata nedeniyle bebeğimin cinsiyeti kız olarak kaydedilmiş” diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Olay, 3 Mayıs'ta Akçakale ilçesinde meydana geldi. İlk bebeğine hamile olan Adile Akdağ’ın (24) doğum sancılarının artması üzerine ailesi ambulans çağırdı. Akdağ, hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebek Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan anne ve bebeği taburcu edildi. Hastanedeki işlemleri tamamlayan aile, e-Devlet üzerinden aldıkları doğum raporunda çocuklarının hastanede kız olarak kaydedildiğini gördü. Bunun üzerine nüfus müdürlüğünde de yapılan kimlik kaydı da kız olarak düzenlendi. Akdağ ailesi, 7 aydır çocuklarının cinsiyet kaydının düzeltilmesi için mücadele verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

'HASTANEDEKİ HATA NEDENİYLE KIZ OLARAK KAYDEDİLMİŞ'

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan Adile Akdağ, ambulansta doğumunun gerçekleştiğini ifade ederek sonrasında yapılan bir hatadan dolayı oğlu Mert Asaf'ın kız olarak kaydedildiğini söyledi.

Akdağ, “3 Mayıs 2025’te ambulansta doğum yaptım. Daha sonra bizi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ettiler. Eşim doğum raporunu almadan nüfus müdürlüğüne gidip kimlik çıkardı. Hastanedeki hata nedeniyle bebeğimin cinsiyeti kız olarak kaydedilmiş. Kimse fark etmedi. Oysa benim bebeğim erkek. Adını Mert Asaf koyduk. Daha sonra durumu fark edip şikâyetçi olduk” dedi.

'7 AYDIR HATANIN DÜZELTİLMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Mert Asaf'ın babası Yasin Akdağ bebeklerinin doğumundan 2 gün sonra kimlikte kız olarak göründüğünü fark ettiklerini söyledi.

Akdağ, 7 aydır mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek, “Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum. Defalarca başvuru yaptık. Bebeğimizin muayene olması gerekiyor. Ancak rapor almak için bizi Gaziantep ya da Diyarbakır’a yönlendiriyorlar. Maddi imkânımız yok. Yetkililerden, bebeğimizin cinsiyet kaydının düzeltilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz” diye konuştu.

