Ambulansta can pazarı

3 Bulgaristan vatandaşını sağlık kontrolü için hastaneye götüren ambulans, çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Çevredeki esnaf ve yoldan geçen sürücüler yardıma koşup, turistleri ve ambulans görevlilerini araçtan çıkardı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 turist, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Ailesiyle tatilde olduğunu ve Konyaaltı Plajı’na gittiklerini söyleyen Figen Sarıbağ, ifade için Emniyet’e götürüldü.

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