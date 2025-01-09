Ambulanslara yenidoğan ayarı

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı kontrol mekanizmasının zayıflaması ve son dönemde yaşanan skandallar nedeniyle ambulans hizmetlerinde değişikliğe gitti. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte yönetmeliğin ayrıntıları:

* ARAÇ TAKİP CİHAZI: Ambulanslara araç takip cihazı, kamera cihaz paketi ve mobil cihaz paketi eklenecek.

* KOMUTA MERKEZİ: Tüm ambulanslar komuta merkezinden kamera ile izlenecek. Vatandaşın intikal ettirileceği en yakın ve en uygun sağlık tesisi, dijital sistemler tarafından belirlenerek mobil cihaz üzerinden ambulans ekibine bildirilecek.

* TELSİZ AÇIK OLACAK: Görev başlangıcından bitimine kadar telsiz daima açık bulundurulacak. Özel donanımlı ambulans tanımı genişletilerek görev yapılan bölgenin coğrafi ve mimari özellikleri ile yol durumu ihtiyaçlarına göre farklı boyuttaki ambulansların faaliyet gösterebilmesine olanak sağlanacak.

Haberin Devamı

* HASTA NAKİL ARAÇLARI: ‘Hasta Nakil Ambulansı’ ibaresi, ‘Hasta Nakil’ olarak değişecek. Hasta nakil ambulanslarının rengi gri olacak. Hasta nakil araçlarında bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinden ışık tertibatı çıkarılacak.

* ACİL DURUMA DÖRTLÜ FLAŞÖR: Yapılan taşıma esnasında acil tıbbi müdahale gerektiren durumların ortaya çıkması halinde dörtlü flaşörler yakılacak. Özel donanımlı ambulanslar yalnızca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarınca edinilebilecek. Acil sağlık araçları yalnızca Sağlık Bakanlığı’nca kullanılabilecek.

* DANIŞMAN HEKİM: Ambulans servislerine danışman hekim bulundurma zorunluluğu getirilecek. Danışman hekim, vakaların takibi ve tedavi uygulanması süreçlerinden ambulans ekibi ile birlikte sorumlu olacak.

* DİJİTAL ARŞİV: Kayıtlar, güvenli şekilde saklanabilmesi için dijital olarak tutulacak. Araçlar sistem üzerinden anlık olarak takip edilecek.

ÇETEYE ÇALIŞAN ŞOFÖR HASTA BAŞINA PARA ALIYORDU

112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki işbirlikçilerle ortak hareket ederek yenidoğan bebek acil hastalarının, anlaşmalı özel hastanelerde bilinçli olarak ölümüne sebep olan yenidoğan çetesi, Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Liderliğini Dr. Fırat Sarı’nın yaptığı çeteyle ilgili davada ifadesi alınan tutuklu sanık 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, hasta nakilleri karşılığında Şafak Hastanesi’nden bir kez 67 bin 500 lira, sonrasında 47 bin lira aldığını söylemişti.

Haberin Devamı

YILDA 3 KEZ DENETİM GELİYOR

Yılda iki kez olarak öngörülen olağan denetimlerin sayısı üçe çıkarılacak. Ambulanslar yılda otuz günden fazla hizmet dışı tutulamayacak, sağlık tesisi yakınındaki bekleme süreleri otuz dakikayla sınırlandırılacak. Ambulans personeli özel sağlık kuruluşlarınca acil servisi haricinde çalıştırılamayacak. Ambulans servisi isimlerinde ‘ambulans’ kelimesi ve yabancı kelimeler geçemeyecek. İl dışında istasyon açılması uygulamasına son verilecek.

İŞLETMELERE DÜZENLEME

Ambulans servisleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerce işletilemeyecek. Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyetleri arasında sağlık hizmeti sunumu bulunan özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilebilecek. İşletmeye yetkili olanlar dışındakilerce ambulans satın alınmasının önüne geçilecek. Daha önce 2 adet olarak öngörülen asgari ambulans sayısı, illerin nüfus ve gelişmişlik düzeyine göre 2 ile 5 adet arasında kademelendirilecek.