×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ambulans Kazası#Trafik Kazası#Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 12:23

Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

 Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, C.T. yönetimindeki 38 FG 255 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YARALILAR HASTANESİYE KALDIRILDI

Kazada ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç, hasta E.Y. ve refakatçisi B.K. ile otomobil sürücüsü C.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Haberin Devamı

Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ambulans Kazası#Trafik Kazası#Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

BAKMADAN GEÇME!