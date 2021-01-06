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BARTIN (İHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Bartın’da 112 ambulansı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın Çatmaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta taşıyan 112 ambulansı Gölbucağı istikametinden Devlet Hastanesi istikametine sirenleri açık halde seyir halindeyken, şehir merkezinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan U.Ü. yönetimindeki 74 BM 500 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje çıktı.
Kaza sonrası bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hastanın başka bir ambulansla hastaneye sevki sağlanırken kazaya karışan ambulansta görevli hemşire B.A.’nın hafif şekilde yaralandığı, tedavisinin ise ayakta gerçekleştirildiği öğrenildi.

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