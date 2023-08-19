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Ambulansın önünü kesti! Hakaret edip hastaya bakmak istedi

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#Bağcılar#Ambulans#Hasta
Ambulansın önünü kesti Hakaret edip hastaya bakmak istedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 02:38

Bağcılar'da bir otomobil sürücüsü, arkasından gelen ambulansın aracına çarptığını iddia ederek, ambulansın önünü kesti. Küfürlü konuşan otomobil sürücüsü ambulansta bulunan hasta yakınının 'İçeride eşim var' demesine rağmen ambulansın içinde hasta olup olmadığına bakmak istedi. Ambulans şoförünün, "Ben polisi çağırdım" demesi üzerine "Kralını çağır, ben de sağlık müdürlüğüne söyleyeceğim seni" şeklinde karşılık verdi.

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Olay, öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde yaşandı. 53 ACG 781 plakalı otomobil sürücüsü, arkasından gelen ambulansın hızlı gittiğini, otomobiline ev diğer araçlara çarptığını iddia ederek ambulansın önünü kesti. Sürücü, otomobilden inerek ambulans şoförü ile tartışmaya başladı. "Ben polisi çağırdım" diyen ambulans şoförüne, "Kralını çağır, bende sağlık müdürlüğüne söyleyeceğim seni" diye karşılık verdi. Ambulans şoförünün yanında bulunan hasta yakınının 'İçeride eşim var' demesine rağmen, ambulansın içerisinde hasta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Yaşanan tartışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Bağcılar#Ambulans#Hasta

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