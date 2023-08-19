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Ambulansın önünü kesip içine bakmak istemişti... Cezai işlem uygulandı!

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#İstanbul#Ambulans#Kaza
Ambulansın önünü kesip içine bakmak istemişti... Cezai işlem uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 21:10

İstanbul’da kaza sonrası ambulansın önünü keserek içine bakmak isteyen kişiye İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Trafikte sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yaparak geçmeye çalışan otomobil sürücüsü, bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı. Sonrasında iddiaya göre ambulansın önünü kesen, kazadan ambulans sürücüsünü sorumlu tutarak tehdit ettiği ileri sürülen ve ambulansın içine bakmak isteyen kişiye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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#İstanbul#Ambulans#Kaza

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