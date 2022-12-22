Ambulansın önünü keserek yol vermeyen sürücü kamerada

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Olay, dün gece saatlerinde Maltepe mevkiinde D -100 Karayolunda yaşandı. Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi. Otomobil sürücüsü şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek yol vermedi. Yolda ilerlemek için şerit değiştiren ambulansın önünü sürekli keserek yolunu tıkayan sürücünün yaptıkları şaşkına çevirdi.
Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak zikzaklar çizdiği o anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulans şoförünün sollamaya çalıştığı sırada otomobil sürücüsünün otomobilini ambulansın önüne kırdığı, yol isteyen ambulans şoförüne yol vermek yerine ısrarla önüne kırarak yolda zikzaklar çizdiği görülüyor.