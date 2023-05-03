Ambulansı geç aradılar: Ayşecik’i eziyet çektirerek öldürmüşler

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Erzurum Yakutiye’de 18 Haziran 2022’de, Fırat Işık (27) aynı evde yaşadığı ve abla dediği Ayşecik Dağıstanlı’yı (46) kadının sevgilisi olduğu öne sürülen Erdem İçoğlu’yla (33) uygunsuz halde görünce göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Dağıstanlı için ambulans çağırmak yerine Işık ile İçoğlu, polise verecekleri ifade konusunda 2 saat tartıştı. Polise anlatacakları olayın senaryosunu hazırlayan Işık ve İçoğlu, 112’ye ihbarda bulundu. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağıstanlı, kurtarılamadı. Polis, Dağıstanlı’nın ölümüyle ilgili Işık ve İçoğlu’nu gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde, bıçaklamanın yaşandığı sırada evde olmadığını söyleyen İçoğlu’nun olay anında evde olduğu Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü’nün uzmanlık raporunda yer aldı. Rapora göre, evde ele geçen muhtelif izmaritlerde İçoğlu’nun da izinin bulunduğu, uzun süre birlikte oldukları anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Işık ve İçoğu, tutuklandı.

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‘FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDEYDİLER’

İddianamede, Fırat Işık ve Erdem İçoğlu hakkında ‘eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede özetle “Maktulün uzun süre can çekiştiği, ölmesinin beklendiği ve bu sırada ölümüyle alakalı senaryolar oluşturulmaya çalışıldığı, her ne kadar bıçaklayan Fırat isimli şüpheli olsa da hemen hayatını kaybetmeyen maktulün eziyet çektirilerek şüphelilerce fikir ve eylem birliği içerisinde ölmesinin beklenildiği kanaatiyle şüphelilerin üzerine atılı eylemlerine uyan ‘eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği kanaatine varılmıştır” denildi.

İddianame 3’üncü Ağrı Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek sanıkların yargılanmasına başlandı. İfadelerinde birbirlerini suçlayan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

‘BENİ BU İŞTEN KURTARACAKSIN’

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Erdem İçoğlu mahkemedeki ifadesinde, “Biz Ayşe ile Fırat ile çay içip sohbet ettiğimiz sırada Ayşe’nin Fırat’a olan borcunu ödememesi sebebi ile aralarında tartışma çıktı. Fırat’a bağırma, diye ikaz edince Ayşe bana ‘Sen dışarı çık, ben hallederim’ dedi. Ben dışarı çıktıktan sonra yine bağırma seslerini duydum. Eve gittiğimde sesler kesilmişti. Fırat’ın elinde bıçak vardı. Fırat, bana ‘Gel buraya beni bu işten kurtaracaksın’ dedi. Fırat’a ne olduğunu sorunca arbede sırasında bıçakladığını, Ayşe’yi benden kıskandığını söyledi. Ben ‘Ambulansı arayalım’ dedim. Bir saat bu şekilde Fırat’ı ikna etmeye çalıştım” dedi.

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‘NE SEN ZARAR GÖR NE DE BEN’

Mahkemede ifade veren Fırat Işık ise “Ayşe ve Erdem’i uygunsuz vaziyette görünce ‘Ayıptır’ diyerek odaya girdim. Bıçağı alarak Erdem’in üzerine gidip ‘Seni öldürürüm’ dedim. Ayşe abla beni tutup çekince, bıçak yanlışlıkla vücuduna geldi. Erdem’e ‘Ambulansı arayalım’ dedim. Ancak Erdem ‘Kendine gelir’ dedi. Bir buçuk saat Erdem’i ikna etmeye çalıştım. Daha sonra Erdem bana ‘Ayşe’nin tümörü var, rahatsızlandı, diyelim, ne sen zarar gör ne de ben’ dedi” ifadelerini kullandı.