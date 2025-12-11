×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Cezası#Ambulans#Sürücü Cezaları
Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 15:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iki ambulansın arasına girerek ambulansların ulaşımına engel olan sürücünün yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gereği yapıldı.  Bu sürücü 5 yıl içinde ambulansa 2. kez yol vermezse, ehliyeti iptal edilecek. 

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen H.M.A. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı. 

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre:

Geçiş Üstünlüğü Olan Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeyenlere;

46 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz. 

Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. 

Haberin Devamı

Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. 

Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu satıcılarına darbeBakan Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu satıcılarına darbeHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Cezası#Ambulans#Sürücü Cezaları

BAKMADAN GEÇME!