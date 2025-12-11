Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gereği yapıldı. Bu sürücü 5 yıl içinde ambulansa 2. kez yol vermezse, ehliyeti iptal edilecek.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen H.M.A. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre:

Geçiş Üstünlüğü Olan Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeyenlere;

46 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz.

Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir.

Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”