Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza

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İstanbul Okmeydanı Sadabat TEM Bağlantı Yolu mevkisinde ambulansa sirenli uyarılarına rağmen ısrarla yol vermeyen bir araç sürücüsünün görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler sürücünün M.Y. olduğunu belirledi. M.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.Y.’ye, ‘gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek’, ’geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak’ maddelerinden toplamda 623 TL idari para cezası kesildi.



