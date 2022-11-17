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Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza

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#Ambulans#Yol Vermeme#Trafik Cezası
Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

İstanbul Okmeydanı Sadabat TEM bağlantı yolunda ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Okmeydanı Sadabat TEM Bağlantı Yolu mevkisinde ambulansa sirenli uyarılarına rağmen ısrarla yol vermeyen bir araç sürücüsünün görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler sürücünün M.Y. olduğunu belirledi. M.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.Y.’ye, ‘gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek’, ’geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak’ maddelerinden toplamda 623 TL idari para cezası kesildi.

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#Ambulans#Yol Vermeme#Trafik Cezası

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