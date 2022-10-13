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Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza

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#İstanbul#Ambulans#Korsan Taksi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 10:31

İstanbul’da Basın Ekspres yolu üzerinde emniyet şeridinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü arkasından gelen sirenleri açık ambulansa yol vermedi. Sürücünün ısrarla yol vermemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken polis, korsan taksicilik yaptığı da belirlenen O.K. isimli sürücüye 11 bin 340 lira ceza yazdı.

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İstanbul’da 30 Eylül Cuma günü Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halinde olan bir ambulans, emniyet şeridinde devam ederken önündeki bir otomobilden yol istedi.

Sirenleri açık olan ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü dakikalarca emniyet şeridinden çekilmedi. O anlar ambulanstaki bir sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda otomobil sürücüsünün O.K. olduğu tespit edildi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen O.K., Bostancı’da yakalandı.

Polis O.K.’ye toplam 11 bin 340 lira cezai işlem uygularken aracını ise 60 gün trafikten men etti. 

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#İstanbul#Ambulans#Korsan Taksi

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