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Ambulansa yol vermeyen korsan çıktı

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#Ambulans#Korsan Taksi#CEZA
Ambulansa yol vermeyen korsan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

Basın Ekspres yolunda emniyet şeridinde seyrederek ambulansa yol vermeyen sürücüye, 11 bin 340 lira para cezası kesildi. Korsan taksicilik yaptığı da öğrenilene sürücünün otomobili 60 gün trafikten men edildi.

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İstanbul Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu’nda 30 Eylül günü bir ambulansa ısrarla siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobil sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Büyük tepki çeken olayın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Emniyet şeridinde ambulansa ısrarla yol vermeyen 16 AFB 178 plakalı otomobil sürücüsünün O.K. olduğu tespit edildi. Polis, O.K.’yi D-100 Bostancı Köprüsü mevkisinde durdurdu. Kontrolde O.K.’nin korsan taksicilik yaptığı tespit edildi.

TRAFİKTEN MENEDİLDİ

O.K.’ye ‘korsan taşımacılık’,’emniyet şeridi ihlali’,’geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek’, ’saygısızca araç kullanmak’tan 11 bin 340 TL ceza kesildi. Korsan taksicilik yaptığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.

 

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#Ambulans#Korsan Taksi#CEZA

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