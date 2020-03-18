Ambulans yayalara çarptı: 2 ölü

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne ilerleyen S.Ç. idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, Kılıç çifti, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulansa alınan Nazmi Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Münevver Kılıç ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına Kılıç çifti, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kaza sonrası Ambulans şoförü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet götürülürken, yayalara çarpan ambulans da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.