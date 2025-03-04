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Ambulans uçak kanaat önderi için havalandı: İstanbul'a getirildi

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#Ambulans Uçak#Bitlis#Hikmet Kuşçuoğlu
Ambulans uçak kanaat önderi için havalandı: İstanbula getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 16:34

Bitlis’te kanaat önderlerinden Hikmet Kuşçuoğlu (90) yattığı Bitlis Devlet Hastanesi’nden uçak ambulansla, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Bitlis Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle yatan kanaat önderi Hikmet Kuşçuoğlu'nun, mevcut klinik durumu göz önünde bulundurularak, ileri düzey tedavi ihtiyacı nedeniyle 3’üncü basamak bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Ambulans uçak kanaat önderi için havalandı: İstanbula getirildi

Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hastaya uygun 3’üncü basamak yoğun bakım yatağı temin edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nın koordinasyonunda, hastanın en hızlı ve güvenli şekilde sevkinin sağlanabilmesi için de hava ambulansı tahsis edildi. Kuşçuoğlu, ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na götürülerek burada bekleyen uçak ambulansla İstanbul’a doğru hareket etti.

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Ambulans uçak kanaat önderi için havalandı: İstanbula getirildi

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Hikmet Kuşçuoğlu’nun en uygun koşullarda tedavi görebilmesi için sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini, hastanın hastaneye yatışı, ileri seviye yoğun bakım ihtiyacının karşılanması ve nakil işlemlerinin hızlı bir şekilde organize edilmesi noktasında yoğun çabaların sarf edildiğini söyledi. Güzeltaş, sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla tüm ekiplerle koordinasyon içinde hareket ederek, sevk sürecinin en kısa sürede tamamlanmasına öncülük ettiklerini belirtti.

Ambulans uçak kanaat önderi için havalandı: İstanbula getirildi

Ambulans uçak kanaat önderi için havalandı: İstanbula getirildi

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#Ambulans Uçak#Bitlis#Hikmet Kuşçuoğlu

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