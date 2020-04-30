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DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 20:32,Son Güncelleme:

Ambulans uçak Emel için havalandı

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Ambulans uçak Emel için havalandı
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Gaziantep'te, koronavirüs şüphesi ve zatürre teşhisi ile hastanede tedavi gören Emel Öztüto (17), ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde koronavirüs şüphesi ile getirilen Emel Öztüto zatürre teşhisi ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kızın tedavisinin devam etmesi için gerekli tıbbı cihazın Ankara’daki Haccatepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde olması nedeniyle buraya sevki kararlaştırıldı. Bugün öğleden sonra Ankara’dan havalanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans uçak Gaziantep’e geldi. Uçaktan inen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek Öztüto’yu ambulanstan aldı. Ambulans uçağa bindirilen Öztüto, tedavisinin devam etmesi için Ankara’ya doğru yola çıktı.

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