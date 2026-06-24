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Ambulans TIR'a çarptı: Araçtaki hasta hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Ambulans
Ambulans TIRa çarptı: Araçtaki hasta hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 11:31

Kütahya'da hasta nakli yapan ambulansın TIR'a arkadan çarptığı kazada hasta hayatını kaybetti, 3 sağlık personeli yaralandı.

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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Antalya’dan İstanbul’a hasta nakli yaptığı öğrenilen Şükrü Şahin yönetimindeki 41 HZ 258 plakalı ambulans, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Ambulans TIRa çarptı: Araçtaki hasta hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ambulans hurdaya dönerken, sağlık personeli araç içinde sıkıştı.

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Ambulans TIRa çarptı: Araçtaki hasta hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ambulans sürücüsü Şükrü Şahin ile sağlık personeli Hilal Tunç ve Ahmet Sarı araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansta bulunan hasta Türkan Davandıoğlu ise kazada hayatını kaybetti.

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Ambulans TIRa çarptı: Araçtaki hasta hayatını kaybetti

Davanlıoğlu’nun cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ambulans TIRa çarptı: Araçtaki hasta hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Ambulans

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