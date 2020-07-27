Ambulans taksi skandalının ardından o isim hakkında yeni suçlama!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun sahibi Romanya merkezli Stip Prodexpo S.R.L. isimli şirket. Soruşturma dosyasına göre, ilk olarak Çin’i etkisi altına alan koronavirüs çeşitli ülkelerden birçok firmayı da tıbbi ekipman temini için harekete geçirdi.

Stip Prodexpo yetkilileri, de şüpheli konumundaki Moldovyalı Poian Ş. aracılığı ile İstanbul’daki iki firma ile temasa geçti. Görüşme yürütülen firmalardan biri de Muhammed B.’nin 10 ay önce kurduğu M. C. Sağlık Hizm. şirketi oldu. Taraflar arasında yürütülen görüşmede, Stip Prodexpo 1 milyon adet maske alacağını belirtti. Taraflar ilk olarak her biri 0,40 cent artı KDV olmak üzere 250 bin adet maskenin teslimi konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre üretim 25 Mart’ta başlayacak ve Stip’in İstanbul’da göstereceği adrese ürün teslimleri yapılacaktı.

Benzer şekilde, aynı süreçte cerrahi önlük ihtiyacı için de Dursun S.’nin sahibi olduğu F. Metal San. şirketi ile görüşme yapıldı. F. Metal ile de 50 bin adet önlük için anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre günlük 4 bin önlüğün teslimi yapılacaktı. Önlük başına ise 7,4 Euro fiyat belirlendi.

Stip Prodexpo, M. C. şirketi ve F. Metal’in banka hesaplarına toplamda 115 bin 600 dolar, 29 bin 600 Euro havale yaptı. Stip yetkilileri üretimi yapılan malların peyder pey teslim edilmesini beklerken sıkıntılar baş göstermeye başladı.



OYALAMA AYLAR SÜRDÜ

Savcılık dilekçesinde, şüphelilerin Stip Prodexpo yetkililerini sürekli oyaladığı, ürün teslimi için zaman zaman fotoğraf paylaşımı yapıldığı belirtilerek, zaman kazanma yoluna gidildiği öne sürüldü. Savcılık dilekçesinde, şüpheliler ile yapılan ilk görüşme sürecinde, kendilerine gösterilen üretim tesislerinin ise başkalarına ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

TESİS BAŞKASINA AİT

Dilekçenin devamında “Yapılan görüşmede kendisine gerçekte bir tesis varmış gibi ve günde binlerce maske üretiliyormuş gibi bir intiba yaratılmıştır. Kendisine kime ait olduğu müşteki tarafından bilinmeyen tesis gezdirilmiş ve uluslararası standartlarda maske üretimi yapılıyormuş gibi intibaa yaratılmıştır. Ancak ne yazık ki işbu mallar da gerçekte hiç olmadığı, üretilmediği ve müvekkil şirketin böyle bir üretim yapılıyormuş veya ürünler gönderiliyormuş gibi gösterildiği uzunca bir süre anlaşılamamıştır. Öyle ki her şey usulüne uygun gibi gösterilmiş ve olağan karşılaması sağlanmaya çalışılmıştır” denildi.

GEL ALABİLİYORSAN AL PARANI!

Savcılık dilekçesinde, aradan aylar geçmesine rağmen ne ürünlerin teslim edildiği ne de para iadesinin yapıldığı kaydedilerek en son “Paranı gelip alabiliyorsan al burası Türkiye” söylemlerinde bulunulduğu savunuldu.

Savcılık başvurusunda, şüpheliler Muhammed B., Dursun S., Halic C., Poian Ş. ile Azeri asıllı Polat isimli aracının dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürüldü.

ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK

Stip Prodexpo’nun avukatı Bülent Ernas konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Müvekkil şirket gibi binlerce kişi bu sürecin başında bu şekilde mağdur edildi. Bu durum korona sürecinde koruyucu ekipman konusunda öne çıkan Türkiye’nin imajı açısından da çok kötü bir durum oluşturdu. Yapılan bu uluslararası dolandırıcılık için tarafımızca bütün kurumlara ihbarda bulunuldu” dedi.

KİMSEYİ DOLANDIRMADIM

Suçlanan isimlerden Muhammed B. ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Kimseyi dolandırmam söz konusu değil. Biz üretici değiliz. Maskeleri başka firmalara ürettirdik. Üretimi yapan firmaya da ödemeyi yaptım. Ve maskeleri Stip Prodexpo’nun buradaki temsilcisine teslim ettik. Gerekli yerlere de savunmamı yaparım. ” dedi. Muhammed B., konu ile ilgili açıklamasının devamında, ürünlerin gümrükten çıkışının yapılamadığını ve mallara el konulduğunu kaydetti.

AMBULANSI TAKSİ OLARAK KULLANMIŞTI

Hakkında şikâyet başvurusu yapılan isimlerden M. C.’in sahibi Muhammed B., Milliyet Gazetesi’nin geçen Şubat ayında “Ambulans taksi” başlıklı haberi ile gündeme gelmişti. Anılan haberde, Muhammed B.’nin, kiraladığı bir ambulans ile ‘taksi’ hizmeti verdiği ortaya çıkarılmıştı. Gazetenin muhabirleri Gökhan Kam ve Cihat Aslan, kendilerini iş insanı olarak tanıtarak Muhammed B. ile temasa geçmiş, 700 lira ödeyerek, 1 saat 20 dakikalık yolu 38 dakikada gitmişti.