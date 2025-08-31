×
Ambulans şoföründen takdir toplayan hareket: Göreve gitti, istasyona galoşla döndü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 10:35

Düzce'de görevli ambulans şoförü Kenan Alemdar, müdahale sırasında terlikleri kesildiği için yalın ayak kalan kağıt toplayıcısı çocuğu görünce tereddüt etmedi, kendi ayakkabılarını çıkarıp vererek istasyona galoşlarla döndü.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 3 Nolu 112 Acil Servis istasyonunda görevli ambulans şoförü Kenan Alemdar (37), ekip arkadaşlarıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi'nden gelen "ayakta travma" ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, kağıt toplayan bir çocuğun ayağına terliğinden girerek batan bir kürdan olduğunu tespit etti. Çocuğa tıbbi müdahalede bulunabilmek ve kürdanın konumunu netleştirmek için terliği kesmek zorunda kalan ekip, tedaviyi başarıyla tamamladı.

Müdahalenin ardından çocuğun ayağının çıplak kaldığını gören ambulans şoförü Alemdar, tereddüt etmeden kendi ayakkabılarını çıkararak çocuğa verdi. Çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, Alemdar istasyona ambulans içerisinde bulunan galoşları giyerek döndü.

"ÇOCUĞU O ŞEKİLDE BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Yaklaşık 10 yıldır ambulans şoförü olarak görev yaptığını belirten Kenan Alemdar, olayı şöyle anlattı:

"Vakaya 'ayakta travma' ihbarıyla gittik. Gittiğimizde kağıt toplayıcı bir çocuğun ayağına hafif bir kürdan batmıştı. Kürdanı çıkarmak için terliğini kesmek zorunda kaldık. Muayenesini yaptık, bir sorun yoktu. Ama çocuğu o şekilde bırakmak istemedim. Kendi ayakkabılarımı çıkarıp verdim. Ayağına oldu, çocuk da çok sevindi. Biz de mutlu olduk. Ben de ayağıma galoş giyip istasyona döndüm"

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade eden Alemdar, "Çocuğun o durumuna üzülmek değil ama biz de aynı durumda olabilirdik. Çocuğu mutlu etmek istedim ve kendimi de mutlu ettim. O an hiç düşünmeden direkt ayakkabımı vermek istedim ve verdim" diye konuştu.

