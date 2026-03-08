×
Trafikte bunu bile soran var! Ambulans şoförü Gülser, mesleğinin zorluklarını anlattı

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 10:35

Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde 3 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Gülser Akıtürk (36), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleğini ve yaşadıklarını anlattı. 2 kadın meslektaşıyla aynı ambulansta görev yapan Akıtürk, direksiyona geçince saniyelerle yarıştıklarını söyledi. Ayrıca Akıtürk, trafikte karşılaştığı akılalmaz tutumu da anlattı. Akıtürk, "'Kadın ambulans kullanabilir mi' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bazen ambulansa yol vermeyen ya da içeride hasta olup olmadığını sorgulayan kişiler de olabiliyor." dedi

Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan ambulans şoförü Gülser Akıtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesleğinin zorluklarını ve deneyimlerini anlattı. 16 yıllık sağlık çalışanı, 3 yıllık ambulans şoförü Akıtürk, ambulans kullanmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

Ambulans şoförlerinin özel eğitimler aldığını belirten Akıtürk, "Zaten ehliyetimizin olması gerekiyor. Bunun yanında dönem dönem ambulans ileri sürüş eğitimleri alıyoruz. Direksiyon başına geçtiğimizde saniyelerle yarışıyoruz. Çünkü arka kabinde hayata tutunmaya çalışan bir hasta ve onu bekleyen ailesi var" dedi.

'ÖNYARGILARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Görev sırasında zaman zaman ön yargılı yaklaşımlarla karşılaştıklarını belirten Akıtürk, "'Kadın ambulans kullanabilir mi' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bazen ambulansa yol vermeyen ya da içeride hasta olup olmadığını sorgulayan kişiler de olabiliyor. Ama direksiyon başına geçtiğimde sadece kadın olarak değil, işini bilen bir sağlık çalışanı olarak oturuyorum" diye konuştu.

Doktor Ela Zülal Karatoy (25) ve acil tıp teknisyeni Hatice Yılmaz (40) ile aynı ekipte görev yapan Akıtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplumda kadına yönelik şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu.

'OLAY YERLERİ ÇOK STRESLİ OLABİLİYOR'

Akıtürk ile 10 yıldır birlikte çalışan ve aynı ambulansta görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Hatice Yılmaz, "Olay yerine gittiğimizde ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Olay yeri genelde çok yoğun ve stresli oluyor. Müdahalemizi yaptıktan sonra hastayı ambulansa alıp en kısa sürede hastaneye ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

'KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİR'

Ambulanstaki ekipte görev yapan Doktor Ela Zülal Karatoy da meslekte ve ekipte henüz 5'inci ayında olduğunu belirterek, "112'de hasta size gelmiyor, siz hastanın ayağına gidiyorsunuz. Kadın olarak 'zor olur' diyenlere inat bütün kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

#Gülser Akıtürk#Ambulans#Kadınlar Günü

