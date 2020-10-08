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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Ambulans otomobile çarptı: 2 sağlıkçı yaralı

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Ambulans otomobile çarptı: 2 sağlıkçı yaralı
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Kahramanmaraş’ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren 46 FL 915 plakalı ambulans, seyir halindeyken aynı yönde trafik ışıklarında bekleyen Cuma K. idaresindeki 46 NR 966 plakalı otomobile çarptı.
Kazada ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sağlık görevlilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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