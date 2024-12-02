Ambulans kavgasında iki tarafa da dava

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Bursa’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 5 yıldır çalışan ambulans şoförü Muhammet Ali Karasulu, 10 Ekim’in akşam saatlerinde kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götürüyordu. Çevreyolunun emniyet şeridinde siren ve çakarları açık şekilde ilerlerken, Selim Yedikardeş’in kullandığı araç da arkasından onu takip etmeye başladı. Karasulu önüne bir araç çıkınca fren yapıp yavaşladı. Bu sırada da arkadaki aracın geçmesi için ona işaret yaptı. Arkadaki araç da hızla ilerleyip ambulansın önüne kırdı ve durdu. Araçtan Selim Yedikardeş, Semih Yedikardeş ve Melih Yedikardeş indi. Karasulu’nun iddiasına göre Yedikardeş’ler ambulansın yanına gelip küfür ve hakaret etti. Karasulu araçtan inince Selim Yedikardeş onun boğazını sıktı.

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‘HAYATIN BİTTİ’

Karasulu bu anı ifadesinde “Boğazımı yaklaşık 30 saniye sıktı. Nefessiz kaldım. Akabinde kurtularak aracın önüne geçtim. Bu sırada Melih Yedikardeş de yüzüme ve kulağımın arkasına yumruklar attı. Bana ‘Seni bitireceğim, hayatın bitti’ diye tehdit etti. Sonra araçlarına binerek gittiler” diyerek anlattı. Ardından da muayene olarak darp raporu aldı. Karasulu’nun boğazındaki ‘Larnyx Hyoid’ adlı kemiğin kırıldığı belirlendi. Polis üç zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar da ambulans şoförü Karasulu’yu suçladı ve onun kendilerine saldırıp hakaret ettiğini iddia etti. Karasulu’yu yumruklayan Melih Yedikardeş tutuklandı, babası Selim ve kardeşi Semih Yedikardeş ise serbest bırakıldı.

ŞOFÖRE DE DAVA

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Melih Yedikardeş ve babası Selim Yedikardeş’in ‘kamu görevlisini kasten yaramak, tehdit ve hakaret etmek’ suçlamasıyla 8.5 yıla kadar hapsini istedi. Semih Yedikardeş’e de sadece ‘hakaret’ suçundan ceza talep edildi. Savcılık Melih Yedikardeş’in şikâyetiyle ambulans şoförü Karasulu hakkında da ‘kasten yaralama ve alenen hakaret’ suçlarından 6.5 yıla kadar hapis istedi. Karasulu ceza alır ve cezası kesinleşirse kamu görevinden de men edilebilecek. Sanıklar yarın hâkim karşısına çıkacak.

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