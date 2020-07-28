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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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ADANA'da ambulans ile çarpışan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi ile Süleyman vahit Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hatay'dan hasta getirip, dönüşe geçen A.V. yönetimindeki 31 AAE 812 plakalı ambulans, İ.Y. yönetimindeki 01 AEU 065 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis sevk edildi. Hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ayten G. yaralanırken, sağlık personeli ve hafif ticari araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayten G., tedaviye alındı.

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