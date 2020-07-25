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ZONGULDAK (AA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Ambulans helikopter parmağında kısmi kopma meydana gelen madenci için havalandı

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Ambulans helikopter parmağında kısmi kopma meydana gelen madenci için havalandı
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Zonguldak'ta özel maden ocağında çalıştığı sırada serçe parmağında kısmi kopma meydana gelen kişi, tedavisi için ambulans helikopterle Kocaeli'ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, sol el serçe parmağında kısmi kopma nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran 36 yaşındaki S.Y'nin, tedavisi için Kocaeli'ye nakledilmesine karar verildi.

Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle ambulans helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine tedavi gördüğü hastaneden alınarak stadyuma getirilen S.Y, ambulans helikopterle VM Medical Park Kocaeli Hastanesine gönderildi.

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