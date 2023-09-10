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"Ambulans geç geldi” iddiasıyla polise saldırdılar! 1 polis yaralandı

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#Kocaeli#İzmit#Polise Saldırı
Ambulans geç geldi” iddiasıyla polise saldırdılar 1 polis yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 20:27

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ve halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazanın ardından kavga çıktı. Otomobil sürücüsünün yakınları, ambulansın geç geldiği iddiasıyla trafik polisine saldırdı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, Körfez Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 41 ALL 050 plakalı otomobil ile T.K. hakimiyetindeki 41 J 0602 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazanın ardından S.B.’nin yakınlarının olay yerine gelmesiyle gerginlik oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans geç geldi” iddiasıyla polise saldırdılar 1 polis yaralandı

İddiaya göre, S.B.’nin yakınları “Ambulans neden geç geldi?” diyerek, S.Ü. isimli trafik polisine saldırdı. Arbedede ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çıkan arbede ise polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ambulans geç geldi” iddiasıyla polise saldırdılar 1 polis yaralandı

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#Kocaeli#İzmit#Polise Saldırı

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