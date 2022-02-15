Ambergris operasyonu

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Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla ‘ambergris’ getirilerek pazarlanmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli F.A.’ya ait araç ile ambergrisi sakladığı belirlenen evde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram ambergris ele geçirildi, şüpheli F.A. gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen F.A. savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

BALİNALAR ÜRETİYOR

Ambergris farklı sektörlerde kullanılan ve üretimi oldukça az olan bir madde olarak biliniyor. Balinanın ürettiği ambergris özellikle koku sektöründe kullanılıyor. Balinaların sindirim sisteminde ürettiği ambergris, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. Balinalar, bu maddeyi kusma ve dışkı ile dışarı atıyor. Katı, mumlu ve kayayı andıran bir görünüme sahip. Rengi siyah veya gri olabilen ambergris, yanıcı ve çok değerli bir madde olarak biliniyor.