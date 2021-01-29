Ambarlı'da muz yüklü gemide 88 kilogram uyuşturucu bulundu

Avcılar, Ambarlı Limanı'na Ekvador'dan gelen muz yüklü gemi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli bulundu. Ekipler geminin konteynerlerini x-ray tarama cihazında geçirdikten sonra şüpheli yoğunluğa rastladı. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekleriyle kontroller yapıldı. Köpeklerin yoğunluk olan noktalara tepki vermesi üzerine, bölümler sökülerek arandı. İlk konteynerde kahverengi ve siyah renkli paketlere gizlenmiş halde 45 milyon lira değerinde 60 kilogram ağırlığında 49 paket kokain ele geçirildi. İkinci konteynerde ise dış duvarda bulunan soğutucunun içine gizlenmiş halde 20 milyon lira değerinde 28 kilogram ağırlığında 25 paket kokain uyuşturucu bulundu. Operasyonda toplam 88 kilogram kokain ele geçirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yapılan arama ve uyuşturucunun bulunması kameralara yansıdı.