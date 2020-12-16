Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar! Şoförlerin ‘kim önce geldi’ kavgası

Olay, önceki gün Ambarlı Limanı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, limanda mal indirmek - bindirmek için sıra bekleyen kamyon sürücülerinden birisi diğerinin önüne geçti. Sürücüler arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Araya diğer sürücülerin girmesine rağmen iki şoförler arasında kavga çıktı. Yaşanan olay anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler de sürücüleri birbirine üstüne yürümesi ve bir sürücünün elinde sopa olduğu görülüyor.