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Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar! Şoförlerin ‘kim önce geldi’ kavgası

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Ambarlı Limanı'nda hareketli dakikalar! Şoförlerin ‘kim önce geldi’ kavgası
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Beylikdüzü Ambarlı Limanı’nda iki kamyon şoförü arasında çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Ambarlı Limanı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, limanda mal indirmek - bindirmek için sıra bekleyen kamyon sürücülerinden birisi diğerinin önüne geçti. Sürücüler arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Araya diğer sürücülerin girmesine rağmen iki şoförler arasında kavga çıktı. Yaşanan olay anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler de sürücüleri birbirine üstüne yürümesi ve bir sürücünün elinde sopa olduğu görülüyor.

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