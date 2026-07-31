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Ambarlı Limanı'nda gemide yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

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#Uyuşturucu Operasyonu#Yeşil Reçete İlaçları#Pregabalin
Ambarlı Limanında gemide yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 13:26

Avcılar Ambarlı Limanı'nda Çin bayraklı gemideki konteynerde yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan 3 ton pregabalin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu belirtildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda, Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ambarlı Limanında gemide yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edildi. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu belirtildi.

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Ambarlı Limanında gemide yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip yapıldı. Olayda kullanılan TIR muhafaza altına alınıp, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Yeşil Reçete İlaçları#Pregabalin

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