MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmbalaj fabrikasında korkutan yangın
GeriGündem Ambalaj fabrikasında korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ertan KILIÇ/DHA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 02:08 | Son Güncelleme:

Ambalaj fabrikasında korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Arnavutköy'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangına çok sayıda ilçeden itfaiye sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İddiaya göre fabrikanın idari kısmında elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı. İlk olarak fabrika çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ambalaj fabrikasında korkutan yangın

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken olay yerine, Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir ve Bahçeşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambalaj fabrikasında korkutan yangın


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi