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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Ambalaj atığı toplama kamyoneti devrildi: 4 yaralı

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Ambalaj atığı toplama kamyoneti devrildi: 4 yaralı

OSMANİYE’de, katı atık bertaraf tesislerine giden ambalaj atıkları toplama kamyonetinin devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yaverpaşa Mahallesi Asri Mezarlık yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden topladığı ambalaj atıklarını, katı atık bertaraf tesislerine götüren A.D. yönetimindeki 46 ACA 463 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü A.D. ile M.S., A.E. ve K.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyonet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

 

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