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Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi

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#ELAZIĞ#Futbol#Polis
Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, üçlü çektirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 13:38

ELAZIĞ'da, amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından 'üçlü' çektirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

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Elazığ’da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor, 5'inci haftada karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Hicret Gençlik Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünde taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Maçta görevli polis memurları, araya girerek taraftarları sakinleştirdi.

Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, üçlü çektirdi


Tartışmanın ardından trafik polisinin taraftarlara 'üçlü' çektirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.

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#ELAZIĞ#Futbol#Polis

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