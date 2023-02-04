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Amatör futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı

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#Trafik Kazası#Futbolcu#Sakarya
Amatör futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 16:24

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör futbolcuların bulunduğu hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi. Uğur Temur’un kontrolünü kaybettiği 54 BP 805 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Karasu Aziziyespor oyuncuları Uğur Temur, Berkay Kahraman, Berkay Uzun, Hamza Beyoğlu, Yalçın Yalazı ve Ahmet Kartal yaralandı.

Amatör futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı

İhbarla gelen sağlık ekibi hafif yaralanan 6 futbolcuyu Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aziziyespor’un Karasu suni çim sahada Harmalıkspor ile bugün saat 14.00'te yapacağı karşılaşmanın ertelendiği bildirildi.

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#Trafik Kazası#Futbolcu#Sakarya

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