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Bahattin ALBAYRAK/DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 20:32,Son Güncelleme:

Amatör futbolcu gölette boğuldu

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Amatör futbolcu gölette boğuldu
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AYDIN'da, amatör kümede mücadele eden Umurlu Belediyespor’un U-19 futbol takımında oynayan Emre Can Kurnaz (19), gölette yüzerken boğuldu.

Aydın 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Efeler temsilcisi Umurlu Belediyespor’un U-19 takımının futbolcusu Emre Can Kurnaz, 3 arkadaşı ile birlikte yüzmek için Musluca Sulama Göleti'ne gitti. 3 arkadaş girdikleri göletten dışarıya çıkarken, Emre Can Kurnaz (19) biraz daha yüzeceğini söyledi. Arkadaşları, Kurnaz'ın gözden kaybolması üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler Kurnaz'ı bulamayınca, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekiplerinden yardım istendi. Su altı dalgıçlarının yaklaşık bir saat süren arama çalışmasının ardından Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cansız bedeninin sudan çıkarılışı sırasında olay yerinde toplanan yakınları ve futbolcu arkadaşları büyük acı yaşadı.

Kurnaz’ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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