Amatör balıkçılar: ‘Geceler bize serbest olsun’

Gece saatlerinde tutulan balığın etinin daha lezzetli olduğunu iddia eden balıkçıların bir kısmı geceleri de sahile geliyor. Kısıtlamadan kaçak şekilde tutanlar olsa da birçok olta tutkunu kurallara uyduğunu söyledi. Sosyal mesafeye dikkat eden balıkçılar, kendileri için belirlenen çizgileri geçmiyor. Önceki gün 19.00’da balık tutmak için sahile geldiğini belirten Sami Özsalihli, “Bende balık tutma hastalığı var, bu bir bağımlılık. Tutmadığım zaman kötü hissediyorum kendimi. Balık tutmak bizim için yaşam tarzı, bence kısıtlamalardan muaf olmalıyız en azından amatör balık tutma belgesi olan kişiler” diyor.

‘SAAT 5 OLUR OLMAZ’

Kısıtlama biter bitmez sahile geldiğini belirten Ali Eminoğlu da balık tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: “Gece 4’te uyanıyorum, akşamdan hazırlıklarımı yapmış oluyorum zaten. Saatin 05.00 olduğunu gördüğüm an atıyorum kendimi dışarı. Buraya geliyorum, karanlık gitmeden birkaç balık tutmaya çalışıyorum. Gece eti daha lezzetli olur balığın çünkü kendini uykuya almıştır, eti yumuşak olur.”

‘POLİS GÖRÜNCE SAKLANIYORUZ’

Kısıtlama saatinde de balık tuttuğunu söyleyen bir balıkçı, “Gece polis geldiğini görünce arka tarafta bir yere saklanıyoruz ki ceza yemeyelim. Bazıları da sağ olsunlar halden anlıyorlar. Bu bir tutku, bunun önüne geçemezsiniz ki. Pandemi girdi bizim de hayatımız allak bullak oldu” dedi. Balık tutanlardan Sami Özsalihli de (yanda) “Balık tutmak bizim için yaşam tarzı” diye konuştu.