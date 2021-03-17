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Gündem
AMASYA (AA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

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Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, Merzifon-İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, şüpheliyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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