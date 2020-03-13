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Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 17:32,Son Güncelleme:/

Amasya'da yaralı puhu tedaviye alındı

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Amasya'da yaralı puhu tedaviye alındı
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AMASYA’da, yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki puhu, tedavi altına alındı.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki puhu, belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Kanadından yaralı olan ve veteriner hekim tarafından antibiyotik tedavisi uygulanan kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

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