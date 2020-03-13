Amasya'da yaralı puhu tedaviye alındı

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki puhu, belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Kanadından yaralı olan ve veteriner hekim tarafından antibiyotik tedavisi uygulanan kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.