Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul’dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli araç, Meray kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Polisin araç içerisinde yaptığı aramada tek parça halinde 774,24 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Y.Ç., C.Ö., Ş.Ö. ve K.Ö., 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.