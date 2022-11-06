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Amasya'da tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı

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#Amasya#Trafik#Kaza
Amasyada tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 10:10

Amasya'nın Taşova ilçesinde çekici ile taşınan iş makinesine çarpan tur otobüsündeki Güler Güneş (52) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Çambükü köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Dursun idarisindeki 60 AAR 502 plakalı 'Gök Mavi Tur’a ait tur otobüsü, Rıza A. yönetimindeki çekici ile iş makinesine çarptı. Kazada otobüsün kırılan camından yola fırlayan Güler Güneş hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Amasyada tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı

Sağlık ekiplerince Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Amasyada tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Amasya#Trafik#Kaza

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