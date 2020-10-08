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AMASYA (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Amasya'da tırdan fırlayan teker kazaya yol açtı: 1 ölü

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Amasya'da tırdan fırlayan teker kazaya yol açtı: 1 ölü
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Amasya’da tırdan fırlayan tekerin yol açtığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece 01.30 sıralarında yaşandı. Mecitözü istikametinde seyir halinde Feysettin Boğüş’ün kullandığı 33 DNM 45 plakalı tırdan fırlayan teker, aynı istikamette arkasından gelen Recep Atakan kontrolündeki 19 DK 819 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araç, arkasından gelen Sedat Koç yönetimindeki 34 UUP 90 plakalı tırın altında kaldı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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