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Amasya'da tepki çeken görüntü! 'Köpeğe eziyet' eden şüpheli yakalandı

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#Amasya#Köpek#Eziyet
Amasyada tepki çeken görüntü Köpeğe eziyet eden şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 09:49

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köpeğin, sürücü tarafından bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Amasya Valiliği açıklama yaptı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.A.'nın yakalanarak adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

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Bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, köyde kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görülüyor. Olayı kaydeden kişi, tepki gösterdiği kamyonet sürücüsüne defalarca "Köpeğe eziyet değil mi?" sorusunu yöneltiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Amasya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Suluova ilçemizde bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.A. yakalanarak hakkında gerekli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda şüpheliye gerekli idari yaptırım da uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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#Amasya#Köpek#Eziyet

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