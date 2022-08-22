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Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı

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#Amasya#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 10:16

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Amasya-Çorum karayolu Kayabaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Şimşek yönetimindeki 63 AAR 575 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık’ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı.

Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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#Amasya#Trafik#Kaza

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