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Gündem
AMASYA (AA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Amasya'da tarihi eser operasyonunda 69 metal obje ele geçirildi

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Amasya'da tarihi eser operasyonunda 69 metal obje ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 69 metal obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebağ köyünde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, Roma ve Bizans dönemine ait değişik ebatlarda 69 metal obje ile define aramak için kullanılan el dedektörü buldu.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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